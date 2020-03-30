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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:00
то есть когда кинотеатр продает билет по 150 грн, или врач за консультацию длительностью 3-4 минуты берет 500 грн - то это нормально? не завышено? а тут видите ли маску за 15-20 грн продают и уже преступники...
Додано: Суб 11 кві, 2020 10:21
Только не 15-20, а 26. Причём реклама на дверях "Маски есть!". Думаю, ну, наконец, куплю не по коноским ценам. Ага, щаз. Нашёл по 24.5 грн, купил 4 штучки.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:32
Re: За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
А черная икра 2000 грн - 100гр, да по сравнению с этим маски у нас даром. Спасибо вам открыли глаза, побежал покупать маски
Учитывая что вы ходите по врачам с таксой 500 грн за 3 минуты консультации, для вас любая цена на маски это пыль Я например могу себе позволить купить и маски и респираторы но вот не знаю что делать с отвратительным чувством что тебя поимели
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:22
начнём с того что, маски ГОСУДАРСТВО обязано ! выдавать бесплатно. И лечить тоже.
Цены задрали не аптеки, а поставщики (оптовики).
Почему задрали оптовики ? потому что дефицит.
Почему дефицит ? потому что в своей стране маски не шьют.
Почему не шьют ? НЕТ ГОС ЗАКАЗА.
Почему нет гос.заказа... подуйте сами.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:43
Re: За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
дада, помним помним.
на олх до запрета маски были по 9.50, потом запретили продавать, и вуалая - потом они появились в аптеках по 25 грн.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:00
В общем телодвижения государства в этом вопросе спонтанно эпизодические, не поддаются логике и абслютно не эффективные. А вопрос то не сложный.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:08
Igorten, ну я вообще купил маски по 1грн как только в Китае началось, не первый раз же, было не трудно панику предугадать. И продуктов много накупил по ещё не выросшим ценам (гречка по 25, а не 45 и т.д.). А насчёт хожу за 500... Приходилось пару раз ходить, но не от того, что деньги выкинуть некуда, а от того, что в обычной больнице и в обычной частной клинике не могли ничем помочь и пришлось ко всяким профессорам обращаться. (1 раз помогли, 1 раз нет, то есть можно сказать поимели, но всё равно 500 грн это дофига за то время что уделили мне, но я не единственный их клиент, много ходит к ним, может их тоже закрыть и арестовать? это же мегадорого и завышено..) А икра по таким ценам - то не сильно уместный пример, без неё любой человек прожить может и его она абсолютно не нужна никому, кроме понтов.
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:21
maksymzp88 Икра это вам за кинотеатр Что до врачей, тут есть выбор в данном случае и дорого далеко не всегда лучше. А маски тупо в одной цене завышенной в 10 раз, а они являются на сегодня средством первой необходимости и соответственно государство должно было озадачиться о их наличии и разумности цен.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:12
Что бы госсударство должно было, необходимо госсударству тоже давать, платить налоги, соблюдать законы, а то малый, средний бизнес в большинстве налоги занижает, цены завышает, напр.сейчас шиномонтажи, СТО работают круглосуточно и цены лупят спотолка, а налоги госсударство по минимуму, некоторые ничего
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