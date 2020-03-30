За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...

Додано: Суб 11 кві, 2020 13:08

Igorten, ну я вообще купил маски по 1грн как только в Китае началось, не первый раз же, было не трудно панику предугадать. И продуктов много накупил по ещё не выросшим ценам (гречка по 25, а не 45 и т.д.). А насчёт хожу за 500... Приходилось пару раз ходить, но не от того, что деньги выкинуть некуда, а от того, что в обычной больнице и в обычной частной клинике не могли ничем помочь и пришлось ко всяким профессорам обращаться. (1 раз помогли, 1 раз нет, то есть можно сказать поимели, но всё равно 500 грн это дофига за то время что уделили мне, но я не единственный их клиент, много ходит к ним, может их тоже закрыть и арестовать? это же мегадорого и завышено..) А икра по таким ценам - то не сильно уместный пример, без неё любой человек прожить может и его она абсолютно не нужна никому, кроме понтов.