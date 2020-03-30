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За завищення цін на маски
пропонують штрафувати і...

За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:27

Re: За завищення цін на маски пропонують штрафувати і...

В нашем государстве гарантии предоставляются по формуле "as is". Если ты живешь здесь, то надейся исключительно на себя, теперь уже и в вопросах образования, медицины.
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