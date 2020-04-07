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З початку карантину поліція склала 4 тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:02
Пропонуємо до обговорення:
З початку карантину в Україні поліція склала чотири тисячі адмінпротоколів. В той час у Франції оштрафовано близько 500 тисяч громадян, а в Іспанії – 400 тисяч.
Дивися повний текст З початку карантину поліція склала 4 тисячі адмінпротоколів — МВС
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:02
Золотое время полиции :)
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