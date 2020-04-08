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В Україні збільшилася грошова маса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:07
Пропонуємо до обговорення:
Грошова маса в Україні за березень збільшилася до 1,518 трлн грн. У порівнянні з лютим вона виросла на 2,8%, а з березнем-2019 - на 5,6%. Це випливає з оперативних даних, оприлюднених Нацбанком.
Дивися повний текст В Україні збільшилася грошова маса
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:07
а где именно можно найти эти оперативные данные Нацбанка? Можно ссылочку на официальные данные?
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