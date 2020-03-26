"Укрпошта" підписала договір з "Укрладою" та банком "ПУМБ" на купівлю 500 нових авто на умовах фінлізингу для пересувних відділень.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:42
"Укрпошта" закупила 500 нових авто для пересувних відділень
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Дивися повний текст \"Укрпошта\" закупила 500 нових авто для пересувних відділень.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:43
Лисапеты заменяем на новенькие авто....и в итоге получаем как у полицаев кучу битышей и поломышей.
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