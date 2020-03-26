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"Укрпошта" закупила 500 нових
авто для пересувних відділень

"Укрпошта" закупила 500 нових авто для пересувних відділень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:42

"Укрпошта" закупила 500 нових авто для пересувних відділень

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" підписала договір з "Укрладою" та банком "ПУМБ" на купівлю 500 нових авто на умовах фінлізингу для пересувних відділень.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" закупила 500 нових авто для пересувних відділень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:43

Лисапеты заменяем на новенькие авто....и в итоге получаем как у полицаев кучу битышей и поломышей.
lov2108
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