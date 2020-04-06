RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фінкомпанії подолають наслідки
кризи через 2-3 місяці...

Фінкомпанії подолають наслідки кризи через 2-3 місяці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:29

Фінкомпанії подолають наслідки кризи через 2-3 місяці...

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавируса COVID-19 внесла свої корективи в бізнес-процеси в Україні.

Дивися повний текст Фінкомпанії подолають наслідки кризи через 2-3 місяці після скасування карантину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94600
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінекономіки попередили про наслідки коронавірусу для...
R2 » Вів 07 кві, 2020 14:47
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 15:07
vysmolyar
Закон про землю можуть заблокувати через Окружний...
R2 » Вів 07 кві, 2020 01:23
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:15
mju
Інвестбанкіри розповіли про наслідки для країни в разі...
R2 » Пон 06 кві, 2020 11:11
2 354
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 01:15
1975natau

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.