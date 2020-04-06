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Фінкомпанії подолають наслідки кризи через 2-3 місяці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавируса COVID-19 внесла свої корективи в бізнес-процеси в Україні.
Дивися повний текст Фінкомпанії подолають наслідки кризи через 2-3 місяці після скасування карантину
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