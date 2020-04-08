У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 24,4 млн грн гарантовано відшкодування.
Дивися повний текст З початку року вкладники неплатоспроможних банків отримали майже 70 млн грн (інфографіка).
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:13
З початку року вкладники неплатоспроможних банків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року вкладники неплатоспроможних банків отримали майже 70 млн грн (інфографіка).
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:13
Когда люди перестанут носить деньги в сомнительные банки?
А фонд гарантирования как выплачивает, включают станок и получаем инфляцию.
Почему в школах до сих пор нет финансовой граматности?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:16
Школы теперь на постоянных карантинах.
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