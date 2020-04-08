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З початку року вкладники
неплатоспроможних банків...

З початку року вкладники неплатоспроможних банків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:13

З початку року вкладники неплатоспроможних банків...

Пропонуємо до обговорення:
У березні 2020 року вкладники неплатоспроможних банків отримали 24,4 млн грн гарантовано відшкодування.

Дивися повний текст З початку року вкладники неплатоспроможних банків отримали майже 70 млн грн (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:13

Когда люди перестанут носить деньги в сомнительные банки?
А фонд гарантирования как выплачивает, включают станок и получаем инфляцию.
Почему в школах до сих пор нет финансовой граматности?
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 20:16

  egor6508 написав:Когда люди перестанут носить деньги в сомнительные банки?
А фонд гарантирования как выплачивает, включают станок и получаем инфляцию.
Почему в школах до сих пор нет финансовой граматности?

Школы теперь на постоянных карантинах.
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