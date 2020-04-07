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У "Нафтогазі" розповіли про
мільярди на рахунках, що...

У "Нафтогазі" розповіли про мільярди на рахунках, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:59

У "Нафтогазі" розповіли про мільярди на рахунках, що...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" має на своїх рахунках понад 3 мільярда доларів, та рекордні за 30 років обсяги запасів газу.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли про мільярди на рахунках, що допомогли у кризу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:59

цього року наявність резервів це не фарт, адже зараз можна було б дуже дешево затаритись
shlyocuk
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