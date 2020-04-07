НАК "Нафтогаз України" має на своїх рахунках понад 3 мільярда доларів, та рекордні за 30 років обсяги запасів газу.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли про мільярди на рахунках, що допомогли у кризу.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:59
У "Нафтогазі" розповіли про мільярди на рахунках, що...
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли про мільярди на рахунках, що допомогли у кризу.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:59
цього року наявність резервів це не фарт, адже зараз можна було б дуже дешево затаритись
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:48
shlyocuk, ша. Не мешаем человеку обосновывать за что ему нужно выписать премию миллиончиков на ...дцать.
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