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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані основних європейських бірж.
Дивися повний текст Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18
А чего Нафтогаз не покупает,наверно не выгодно.Дождемся зимы.
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