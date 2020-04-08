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Ціни на газ у Європі впали до
мінімуму за 10 років через...

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані основних європейських бірж.

Дивися повний текст Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18

А чего Нафтогаз не покупает,наверно не выгодно.Дождемся зимы.
kovka_pod_zakaz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:12

  kovka_pod_zakaz написав:А чего Нафтогаз не покупает,наверно не выгодно.Дождемся зимы.

А какая разница, тулить будут все равно ту цену что им захочется. Почему например весь отопительный сезон цена не менялась (я покупаю как ФОП для нужд отопления офиса) и при этом еще ни разу мне не смогли ответить какая цена будет в следующем месяце.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:13

Витренко умный, накупили дорогого газа через европейских партнёров, а потом продадут украинцам со скидкой прозапас за 150 долларов 1000куб.м.
amorroma_amorroma
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