Про це свідчать дані основних європейських бірж.
Дивися повний текст Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18
Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:12
А какая разница, тулить будут все равно ту цену что им захочется. Почему например весь отопительный сезон цена не менялась (я покупаю как ФОП для нужд отопления офиса) и при этом еще ни разу мне не смогли ответить какая цена будет в следующем месяце.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:13
Витренко умный, накупили дорогого газа через европейских партнёров, а потом продадут украинцам со скидкой прозапас за 150 долларов 1000куб.м.
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:53
К сожалению в газовой сфере,как и во всей энергетике ничего не изменилось.Царит оллигархический беспредел.
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