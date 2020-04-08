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Ціни на газ у Європі впали до
мінімуму за 10 років через...

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані основних європейських бірж.

Дивися повний текст Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:18

А чего Нафтогаз не покупает,наверно не выгодно.Дождемся зимы.
kovka_pod_zakaz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:12

  kovka_pod_zakaz написав:А чего Нафтогаз не покупает,наверно не выгодно.Дождемся зимы.

А какая разница, тулить будут все равно ту цену что им захочется. Почему например весь отопительный сезон цена не менялась (я покупаю как ФОП для нужд отопления офиса) и при этом еще ни разу мне не смогли ответить какая цена будет в следующем месяце.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:13

Витренко умный, накупили дорогого газа через европейских партнёров, а потом продадут украинцам со скидкой прозапас за 150 долларов 1000куб.м.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:53

К сожалению в газовой сфере,как и во всей энергетике ничего не изменилось.Царит оллигархический беспредел.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:38

Re: Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через

Треба малому та середньому бізнесу а також середньому класу об'єднуватись та створювати свою політичну силу на противагу олігархічним та відверто люмпенським
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:14

Re: Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 10 років через

Какая разница какой газ? Все забыли транспортировку? Она вполне невилирует убытки олигархата, которым нужно будет платить ЗП персоналу(которая вот-вот обрушится на фоне надвигающейся инфляции).
  Igorten написав:при этом еще ни разу мне не смогли ответить какая цена будет в следующем месяце.

А вам и не скажут! Нельзя знать сколько и почем купят добытый тут газ в ЕС! Если олигорхат продает мало туда, то приходится сдавать его тут подешовке. Это если очень коротко. Если интересно - поизучайте отчетности газообразующих компаний.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 03:16

  kovka_pod_zakaz написав:А чего Нафтогаз не покупает,наверно не выгодно.Дождемся зимы.

По большому счету, в этом году вообще необходимости в закупке не должно быть. Внутренняя добыча 20, потребление 27-28. В хранилище 14, из которых неподъемные примерно 5.
Если без аферизма нефтегаза - должно хватить своего. Тем более, что при такой цене на нефть, ближайший год газ дороже чем сейчас уже и не будет стоить.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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