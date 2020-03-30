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monobank збільшив кредитні
ліміти 75 тис. клієнтам

monobank збільшив кредитні ліміти 75 тис. клієнтам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 07:44

monobank збільшив кредитні ліміти 75 тис. клієнтам

Пропонуємо до обговорення:
monobank збільшив кредитні ліміти 75 тис. клієнтам на загальну суму 1,5 млрд грн.

Дивися повний текст monobank збільшив кредитні ліміти 75 тис. клієнтам.
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