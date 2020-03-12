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Платити чи не платити
оренду - пояснення Спілки...

Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:11

Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Спілка українських підприємців.

Дивися повний текст Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки українських підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:12

Читайте законы, а не трактовки всяких "Союзов" и будет вам счастье ;)
Igorten
 
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