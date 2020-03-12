Про це пише Спілка українських підприємців.
Дивися повний текст Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки українських підприємців.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 09:11
Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки українських підприємців.
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:12
Читайте законы, а не трактовки всяких "Союзов" и будет вам счастье ;)
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