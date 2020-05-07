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Платити чи не платити
оренду - пояснення Спілки...

Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:11

Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Спілка українських підприємців.

Дивися повний текст Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки українських підприємців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 09:12

Читайте законы, а не трактовки всяких "Союзов" и будет вам счастье ;) Хотя это не трактовка, скорее ни о чем.
Это означает, что они не должны платить арендную плату

не платить арендную плату выйдет только по договоренности сторон

Большое дело сделали разъяснили :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:40

Специально прописали "может быть освобождено" и в итоге надо платить. Сделали вид, что заботятся, а в итоге попробуй договорится, если хозяин всегда прав. Наша власть оторвана от народа и понятия не имеет как простой украинец выживает в стране, где двойные стандарты и правят олигархи
inessabest25
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