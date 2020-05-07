Про це пише Спілка українських підприємців.
Дивися повний текст Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки українських підприємців.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 09:11
Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платити чи не платити оренду - пояснення Спілки українських підприємців.
Додано: Суб 11 кві, 2020 09:12
Читайте законы, а не трактовки всяких "Союзов" и будет вам счастье ;) Хотя это не трактовка, скорее ни о чем.
Большое дело сделали разъяснили :)
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:40
Специально прописали "может быть освобождено" и в итоге надо платить. Сделали вид, что заботятся, а в итоге попробуй договорится, если хозяин всегда прав. Наша власть оторвана от народа и понятия не имеет как простой украинец выживает в стране, где двойные стандарты и правят олигархи
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