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Ціни на оренду
нерухомості впали втричі

Ціни на оренду нерухомості впали втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30

Ціни на оренду нерухомості впали втричі

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає прес-служба "Опендатабот.

Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості впали втричі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30

Они хотят компенсацию от государства?
Honey
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:41

Зачем такой бред писать?
Давайте лучше напишем, что цены уже упали до 0 - снимают только за коммуналку. Ведь почти всем арендаторам, деятельность которых прямо запрещена в связи с карантином, собственники пошли навстречу и они оплачивают лишь коммуналку...
Anadonta
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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