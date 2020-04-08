Про це передає прес-служба "Опендатабот.
Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості впали втричі.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30
Ціни на оренду нерухомості впали втричі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості впали втричі.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:41
Зачем такой бред писать?
Давайте лучше напишем, что цены уже упали до 0 - снимают только за коммуналку. Ведь почти всем арендаторам, деятельность которых прямо запрещена в связи с карантином, собственники пошли навстречу и они оплачивают лишь коммуналку...
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