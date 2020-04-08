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Ціни на оренду
нерухомості впали втричі

Ціни на оренду нерухомості впали втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30

Ціни на оренду нерухомості впали втричі

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає прес-служба "Опендатабот.

Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості впали втричі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30

Они хотят компенсацию от государства?
Honey
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 11:41

Зачем такой бред писать?
Давайте лучше напишем, что цены уже упали до 0 - снимают только за коммуналку. Ведь почти всем арендаторам, деятельность которых прямо запрещена в связи с карантином, собственники пошли навстречу и они оплачивают лишь коммуналку...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:53

Re: Ціни на оренду нерухомості впали втричі

  Anadonta написав:собственники пошли навстречу и они оплачивают лишь коммуналку

Это где? У нас в облцентре - все платят. Те кто просил понижения аренды - получили ответы вида - можете съезжать. Это я про всякие "островки" в ТЦ и мелкие магазинчики.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:54

Re: Ціни на оренду нерухомості впали втричі

Арендодатели доплачиваю за проживание. И коммуналку они же оплачивают. Так что ли?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 13:29

Сейчас не время переезжать. Спрос на дне. Но цены же у большинства снимающих не упали. Они в лучшем случае сдвинулись. И заключить долгосрочную аренду на год со ставкой 1/3 февраля не получится.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:25

Во время пандемии жить надо за городом, подальше от вирусного Киева. Желательно в отдельно стоящем от соседей доме. Целый день на свежем воздухе, шашлыки круглосуточно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:55

Пандемии не будет вечной. А дом надо обслуживать круглонодично
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:10

Re: Ціни на оренду нерухомості впали втричі

местные лендлорды в шоке от статьи, ведь у них все нормально и потом будитдаражать, а тут такая зрада :D
unicdima
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