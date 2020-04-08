Про це передає прес-служба "Опендатабот.
Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості впали втричі.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 10:30
Ціни на оренду нерухомості впали втричі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на оренду нерухомості впали втричі.
Додано: Суб 11 кві, 2020 11:41
Зачем такой бред писать?
Давайте лучше напишем, что цены уже упали до 0 - снимают только за коммуналку. Ведь почти всем арендаторам, деятельность которых прямо запрещена в связи с карантином, собственники пошли навстречу и они оплачивают лишь коммуналку...
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:53
Re: Ціни на оренду нерухомості впали втричі
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:54
Re: Ціни на оренду нерухомості впали втричі
Арендодатели доплачиваю за проживание. И коммуналку они же оплачивают. Так что ли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 11 кві, 2020 13:29
Сейчас не время переезжать. Спрос на дне. Но цены же у большинства снимающих не упали. Они в лучшем случае сдвинулись. И заключить долгосрочную аренду на год со ставкой 1/3 февраля не получится.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:25
Во время пандемии жить надо за городом, подальше от вирусного Киева. Желательно в отдельно стоящем от соседей доме. Целый день на свежем воздухе, шашлыки круглосуточно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:55
Пандемии не будет вечной. А дом надо обслуживать круглонодично
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:10
Re: Ціни на оренду нерухомості впали втричі
местные лендлорды в шоке от статьи, ведь у них все нормально и потом будитдаражать, а тут такая зрада
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