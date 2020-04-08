Ціни на оренду нерухомості впали втричі

Додано: Суб 11 кві, 2020 14:25

Во время пандемии жить надо за городом, подальше от вирусного Киева. Желательно в отдельно стоящем от соседей доме. Целый день на свежем воздухе, шашлыки круглосуточно.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.