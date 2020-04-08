Ціни на оренду нерухомості впали втричі

Пандемия будет долго, может и вечно, либо какая другая зараза навалится. А многоэтажный муравейник тоже надо обслуживать и ремонтировать, причём за счёт жильцов, а не государства.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:15
Пандемия будет долго, может и вечно, либо какая другая зараза навалится. А многоэтажный муравейник тоже надо обслуживать и ремонтировать, причём за счёт жильцов, а не государства.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
|