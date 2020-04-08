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Ціни на оренду
нерухомості впали втричі

Ціни на оренду нерухомості впали втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:15

  Investor_K написав:Пандемии не будет вечной. А дом надо обслуживать круглонодично


Пандемия будет долго, может и вечно, либо какая другая зараза навалится. А многоэтажный муравейник тоже надо обслуживать и ремонтировать, причём за счёт жильцов, а не государства.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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