Найближчим часом Європейська Бізнес Асоціація поділиться додатковими пропозиціями з Урядом.
Дивися повний текст 7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період коронавірусу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період коронавірусу.
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36
4 пункт краще залишити і додати ще можливість продажу предметів захисту - респіраторів, фільтрів, захисних костюмів
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