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7 пропозицій від бізнесу для
оптимізації роботи в період...

7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36

7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчим часом Європейська Бізнес Асоціація поділиться додатковими пропозиціями з Урядом.

Дивися повний текст 7 пропозицій від бізнесу для оптимізації роботи в період коронавірусу.
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:36

4 пункт краще залишити і додати ще можливість продажу предметів захисту - респіраторів, фільтрів, захисних костюмів
silver_arrow_ua
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