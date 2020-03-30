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Як здіснюватиметься перерахунок
пенсій у травні: коли...

Як здіснюватиметься перерахунок пенсій у травні: коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:45

Як здіснюватиметься перерахунок пенсій у травні: коли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Пенсійний курьєр на FACEBOOK.

Дивися повний текст Як здіснюватиметься перерахунок пенсій у травні: коли буде встановлено доплату.
R2
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