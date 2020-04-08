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Хто робить найбільші запаси на час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 кві, 2020 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Ще майже третині наявних заощаджень вистачить лише 1 місяць і менше.
Дивися повний текст Хто робить найбільші запаси на час карантину
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