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Хто робить найбільші
запаси на час карантину

Хто робить найбільші запаси на час карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 12:56

Хто робить найбільші запаси на час карантину

Пропонуємо до обговорення:
Ще майже третині наявних заощаджень вистачить лише 1 місяць і менше.

Дивися повний текст Хто робить найбільші запаси на час карантину.
R2
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