Про це сказав глава Національної поліції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як карантин змінює кримінальний світ.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00
Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як...
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Дивися повний текст Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як карантин змінює кримінальний світ.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00
Пока карантин необходимо задерживать преступников, которые в розыске, раскрывать ранее совершенные преступления, мародеров арестовывать
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