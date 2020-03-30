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Злочинці йдуть в інтернет:
глава поліції розповів, як...

Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00

Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав глава Національної поліції Ігор Клименко.

Дивися повний текст Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як карантин змінює кримінальний світ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00

Пока карантин необходимо задерживать преступников, которые в розыске, раскрывать ранее совершенные преступления, мародеров арестовывать
bklochok
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 14:56

А в Харькове пишут, члены ОПГ побили высокопоставленных офицеров полиции, причем возле ГУМВД ... и тишина. Видать это "правильные" члены, правильной ОПГ :) Видать Авакова больше волнует, что там с Чорновол, чем преступность.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:40

мошенничество на масках? да ерунда, не верю. В 99% случаев (если не наложенный платеж) оплата идёт через приват. Приват быстренько таких дельцов заблочит до выяснения обстоятельств. Люди не будут покупать масок дороже чем на 100-200 гривен. И где преступники наберут столько карточек привата на подставных людей? (и так чтобы с каждой карты поиметь совсем немного).
maksymzp88
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