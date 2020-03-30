Про це сказав глава Національної поліції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як карантин змінює кримінальний світ.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00
Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як...
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Дивися повний текст Злочинці йдуть в інтернет: глава поліції розповів, як карантин змінює кримінальний світ.
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:00
Пока карантин необходимо задерживать преступников, которые в розыске, раскрывать ранее совершенные преступления, мародеров арестовывать
Додано: Суб 11 кві, 2020 14:56
А в Харькове пишут, члены ОПГ побили высокопоставленных офицеров полиции, причем возле ГУМВД ... и тишина. Видать это "правильные" члены, правильной ОПГ Видать Авакова больше волнует, что там с Чорновол, чем преступность.
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:40
мошенничество на масках? да ерунда, не верю. В 99% случаев (если не наложенный платеж) оплата идёт через приват. Приват быстренько таких дельцов заблочит до выяснения обстоятельств. Люди не будут покупать масок дороже чем на 100-200 гривен. И где преступники наберут столько карточек привата на подставных людей? (и так чтобы с каждой карты поиметь совсем немного).
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