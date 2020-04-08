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Забудовники чекають на сплеск
продажів житла в Україні

Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:31

Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку UBR.ua висловила керівник з розвитку проектів компанії Citex Development Дарина Бедя.

Дивися повний текст Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:41

С учетом последствий карантина - это какой-то бред... Миллионы потеряли работу или стабильный хороший доход, среди них много владельцев/совладельцев малого и среднего бизнеса: продажники, поставщики, рестораторы и т.д. Они в свое время формировали хороший спрос. Сейчас аренда ушла вниз и последствия падения цен на аренду будут аукаться еще не один год. Спрос на новое жилье также сильно формировали покупатели которые планировали его сдачу в аренду, а таких была всегда треть потенциального спроса. Теперь их нет. Откуда спрос??? Что за ересь здесь написана???
Или это так завуалировано написали статью о том, что когда гривна грохнется до 40-50 за доллар все кинутся спасать сбережения и вкладываться в строительство??? Ну уж нет, лучше пересидеть такое время с кешем.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 15:45

Watcher, только будьте осторожны с кешем. Эти миллионы, потерявшие работу (а большинство из них было официально на минималке и от центра занятости получат тысячи 3 максимум), потом пойдут грабить, убивать, чтобы что-то покушать.
maksymzp88
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