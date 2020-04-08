Таку думку UBR.ua висловила керівник з розвитку проектів компанії Citex Development Дарина Бедя.
Дивися повний текст Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 15:31
Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Забудовники чекають на сплеск продажів житла в Україні.
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:41
С учетом последствий карантина - это какой-то бред... Миллионы потеряли работу или стабильный хороший доход, среди них много владельцев/совладельцев малого и среднего бизнеса: продажники, поставщики, рестораторы и т.д. Они в свое время формировали хороший спрос. Сейчас аренда ушла вниз и последствия падения цен на аренду будут аукаться еще не один год. Спрос на новое жилье также сильно формировали покупатели которые планировали его сдачу в аренду, а таких была всегда треть потенциального спроса. Теперь их нет. Откуда спрос??? Что за ересь здесь написана???
Или это так завуалировано написали статью о том, что когда гривна грохнется до 40-50 за доллар все кинутся спасать сбережения и вкладываться в строительство??? Ну уж нет, лучше пересидеть такое время с кешем.
Додано: Суб 11 кві, 2020 15:45
Watcher, только будьте осторожны с кешем. Эти миллионы, потерявшие работу (а большинство из них было официально на минималке и от центра занятости получат тысячи 3 максимум), потом пойдут грабить, убивать, чтобы что-то покушать.
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:20
Стгимость снизят до реальной тогда будут покупать и необходимо штрафовать и уголовно наказывать застройщиков, которые нарушают сроки
Додано: Суб 11 кві, 2020 17:51
Watcher
Дельно. Застройщикам тоже нужен кеш, и сейчас с ним будет туго. Вот потому они и создают такой себе тренд спроса на бетонометры. Отменят карантин и у людей будет эмоциональный подьем, они будут готовы на радостях спустить последние накопления, ведь "когда же жить если не сегодня" и тд и тп. Застройщики сделают все абы к ним снова понесли бабки. Статьи постепенно формируют мнение. Тупо манипуляция. Скорее всего строительному рынку приходит песец, что бы эти иксперды не "считали". Денежки я потрачу на что-то другое, а они пусть последний х с солью доедают
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:01
Большинство безработных ишачило тут без оформления, либо в ЕС и РФ. Поэтому получат пособие по безработице в размере 650 грн, т.к. за последний год имеют официальный трудовой стаж меньше 6 месяцев. (п2, ст22 ЗУ ПЗДССНВБ)
Востаннє редагувалось warlamp в Суб 11 кві, 2020 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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