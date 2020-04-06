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Штрафи за перевищення
швидкості (інфографіка)

Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:25

Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Пише "Дорожній адвокат" у FACEBOOK.

Дивися повний текст Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка).
R2
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