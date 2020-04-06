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Штрафи за перевищення
швидкості (інфографіка)

Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:25

Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
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R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 18:26

Штрафы есть, дороги когда обещают, которые при этом неплохо проплачиваются теми с которых ещё и штраф или на камеры денег хватило на дороги нет?
yak170819752000
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:30

Спочатку дорогі зробіть а потім за штрафи говоріть
sakevich132
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 15:04

Ви спочатку наших пішоходів навчіть правил перетину доріг потім візміться за велосипедистів потім скутери і квадроцикли також мотоблоки які перероблені А вже потім за водіїв тз.А за дороги які 3,14*** пишуть на листках це окрема розмова, їх потрібно садити і відправляти на їх ремонт під конвоєм з кирками і лопатками а і ще чайник незабути з смолою і колеса щоб її розігтівати.
serik0971309013
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:27

На деньги со штрафом можно и дороги построить, только не в нашей стране((( мы уже акциз на бензин повышали для аккумуляции средств на ремонт дорог. Акциз собрали , дороги не появились.
nike080472
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:41

Воры в законе стали сама власть то ешьте что взростили или или
jkrasuk
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:52

Какая укрпочта? Прислали сообщение на телефон, или смс или в дію, с карточки сняли деньги и досвиданья! В следущий раз нарушать небудет
seregabelik1004
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:30

А чего возмущается? Выбрали - жрите.
malchinko_vitaliy
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