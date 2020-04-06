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Дивися повний текст Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка).
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Додано: Суб 11 кві, 2020 18:25
Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка)
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Дивися повний текст Штрафи за перевищення швидкості (інфографіка).
Додано: Суб 11 кві, 2020 18:26
Штрафы есть, дороги когда обещают, которые при этом неплохо проплачиваются теми с которых ещё и штраф или на камеры денег хватило на дороги нет?
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:04
Ви спочатку наших пішоходів навчіть правил перетину доріг потім візміться за велосипедистів потім скутери і квадроцикли також мотоблоки які перероблені А вже потім за водіїв тз.А за дороги які 3,14*** пишуть на листках це окрема розмова, їх потрібно садити і відправляти на їх ремонт під конвоєм з кирками і лопатками а і ще чайник незабути з смолою і колеса щоб її розігтівати.
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:27
На деньги со штрафом можно и дороги построить, только не в нашей стране((( мы уже акциз на бензин повышали для аккумуляции средств на ремонт дорог. Акциз собрали , дороги не появились.
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:52
Какая укрпочта? Прислали сообщение на телефон, или смс или в дію, с карточки сняли деньги и досвиданья! В следущий раз нарушать небудет
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