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Експерт пояснив, як трудові мігранти повертатимуться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 кві, 2020 21:56
Пропонуємо до обговорення:
У Польщі потребують українських мігрантів. Там вже почалися сезонні роботи, розповів Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.
Дивися повний текст Експерт пояснив, як трудові мігранти повертатимуться на роботу
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Додано: Суб 11 кві, 2020 21:56
Вот если Польша сделает рабочие визы на 1 год, а еще лучше на 2-3 года, тогда у нее будет большой + по сравнению с Чехией, Венгрией и др. европейскими странами этого же уровня зарплат.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 07:25
никак. Им же Шмыгаль уже тут создал рабочие места ))
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