RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дешевих ягід і овочів не
буде: експерт назвав причини

Дешевих ягід і овочів не буде: експерт назвав причини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24

Дешевих ягід і овочів не буде: експерт назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Агробізнес від кризи постраждає менше, ніж інші галузі. Але на дешеві овочі та ягоди місцевого виробництва розраховувати не слід.

Дивися повний текст Дешевих ягід і овочів не буде: експерт назвав причини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94607
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24

Из за карантина и закрытых рынков у нас фермеры вынуждены выбрасывать урожай. редис и грибы.
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 98
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, як трудові мігранти повертатимуться на...
R2 » Суб 11 кві, 2020 21:56
2 217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 07:25
Марта
Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні 1, 2, 3
R2 » Сер 01 кві, 2020 16:33
27 1832
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 13:01
silver_arrow_ua
Кабмін постановив, що харчування в обсервації буде платним
R2 » Чет 09 кві, 2020 21:21
8 504
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 22:08
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24938)
12.04.2020 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron