Агробізнес від кризи постраждає менше, ніж інші галузі. Але на дешеві овочі та ягоди місцевого виробництва розраховувати не слід.
Дивися повний текст Дешевих ягід і овочів не буде: експерт назвав причини.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24
Дешевих ягід і овочів не буде: експерт назвав причини
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Дивися повний текст Дешевих ягід і овочів не буде: експерт назвав причини.
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:24
Из за карантина и закрытых рынков у нас фермеры вынуждены выбрасывать урожай. редис и грибы.
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:47
В городе Кривой Рог с начала карантина закрыты все продовольственный рынки. Где же продавать ягоды и фрукты ?
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:51
amorroma_amorroma, так это ведь уникальная возможность войти в рынок и создать новые модели сбыта ÷
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:31
зима без снега, весна без дождей.
земля сухая.
вот и все причины неурожая на весь год, не только на ягоду
Додано: Нед 12 кві, 2020 14:58
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