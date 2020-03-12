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Аналітики PwC: приплив капіталу в криптокомпанії впав на 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:27
Пропонуємо до обговорення:
Консалтингова компанія PwC за підсумками 2019 року оцінила обсяг залучених коштів та укладених угод у сфері злиттів і поглинань в кріптовалютной сфері в $ 2,24 млрд і $ 451 млн відповідно. Показники скоротилися на 40% і 76%.
Дивися повний текст Аналітики PwC: приплив капіталу в криптокомпанії впав на 40%
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Додано: Нед 12 кві, 2020 08:27
Посмотрим кому будет нужен это пузырь крипты когда с него начнет валить пипл потому что покушать нечего..
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amorroma_amorroma
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