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Аналітики PwC: приплив капіталу
в криптокомпанії впав на 40%

Аналітики PwC: приплив капіталу в криптокомпанії впав на 40%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:27

Аналітики PwC: приплив капіталу в криптокомпанії впав на 40%

Пропонуємо до обговорення:
Консалтингова компанія PwC за підсумками 2019 року оцінила обсяг залучених коштів та укладених угод у сфері злиттів і поглинань в кріптовалютной сфері в $ 2,24 млрд і $ 451 млн відповідно. Показники скоротилися на 40% і 76%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:27

Посмотрим кому будет нужен это пузырь крипты когда с него начнет валить пипл потому что покушать нечего..
amorroma_amorroma
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