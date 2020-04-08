RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок оренди за березень
просів майже на третину

Ринок оренди за березень просів майже на третину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:59

Ринок оренди за березень просів майже на третину

Пропонуємо до обговорення:
Київський ринок оренди нерухомості завмер. Якщо на початку березня ріелтори ще фіксували якусь активізацію попиту орендарів, то після початку карантину заявок майже немає.

Дивися повний текст Ринок оренди за березень просів майже на третину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94608
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 08:59

Чем это кончится я думаю все понимают!
По цепочке, спрос упадет, обвалит цены, экономика приляжет и снизит доходы вместе с закрытием бизнеса и увольнениями. Соответственно цены на жилую недвижимость начнут падать причем достаточно жёстко о коммерческой недвижимости в том числе офисной вообще ничего не нужно. Это убытки по всему сектору. Вплоть до закрытия БЦ и ТРЦ.
Посмотрите на суетливые действия застройщиков))
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аукціонний дім Christie's сплатить майже $17 млн штрафу...
R2 » Суб 11 кві, 2020 10:28
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 10:29
svyatoslav_hromyak
Ринок мікрокредитування в умовах карантину: з чим... 1, 2
R2 » Чет 09 кві, 2020 16:17
11 1701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 18:33
warwara527
До бюджету Києва вже стягнули майже 100 тисяч за...
R2 » Чет 09 кві, 2020 14:04
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 20:48
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24938)
12.04.2020 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.