Київський ринок оренди нерухомості завмер. Якщо на початку березня ріелтори ще фіксували якусь активізацію попиту орендарів, то після початку карантину заявок майже немає.
Дивися повний текст Ринок оренди за березень просів майже на третину.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 08:59
Ринок оренди за березень просів майже на третину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок оренди за березень просів майже на третину.
Додано: Нед 12 кві, 2020 08:59
Чем это кончится я думаю все понимают!
По цепочке, спрос упадет, обвалит цены, экономика приляжет и снизит доходы вместе с закрытием бизнеса и увольнениями. Соответственно цены на жилую недвижимость начнут падать причем достаточно жёстко о коммерческой недвижимости в том числе офисной вообще ничего не нужно. Это убытки по всему сектору. Вплоть до закрытия БЦ и ТРЦ.
Посмотрите на суетливые действия застройщиков))
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