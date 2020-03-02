RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Microsoft виділить $20 млн
на штучний інтелект для...

Microsoft виділить $20 млн на штучний інтелект для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:23

Microsoft виділить $20 млн на штучний інтелект для...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft виділить $20 млн на програму AI for Health, яка має допомогти у боротьбі з COVID-19. Вона надасть доступ вченим, некомерційним організаціям і компаніям до інструментів з обробки даних на основі штучного інтелекту.

Дивися повний текст Microsoft виділить $20 млн на штучний інтелект для боротьби з коронавірусом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94609
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:23

Выделит для борьбы или искусственный интеллект для борьбы? Это вам не "бухать нельзя думать".
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 16.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 09:54

:mrgreen:

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8105
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Microsoft поховає популярну мову програмування 1, 2
R2 » Пон 16 бер, 2020 13:58
11 905
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 18:44
gennady_khachaturov
Microsoft ліквідувала велику мережу шкідливих ботів
R2 » Чет 12 бер, 2020 12:07
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 12:07
maestro71
Microsoft Edge отримав нові функції безпеки
R2 » Пон 02 бер, 2020 13:49
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 13:49
aleksandr_ryabuhin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.