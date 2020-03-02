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Microsoft виділить $20 млн на штучний інтелект для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 кві, 2020 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft виділить $20 млн на програму AI for Health, яка має допомогти у боротьбі з COVID-19. Вона надасть доступ вченим, некомерційним організаціям і компаніям до інструментів з обробки даних на основі штучного інтелекту.
Дивися повний текст Microsoft виділить $20 млн на штучний інтелект для боротьби з коронавірусом
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:23
Выделит для борьбы или искусственный интеллект для борьбы? Это вам не "бухать нельзя думать".
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yurii_kruhlov
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Додано: Нед 12 кві, 2020 09:54
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greenozon
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