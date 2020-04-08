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Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Bank of America прогнозує падіння української економіки на 5,6% ВВП в 2020 році, тоді як в кінці березня він оцінював його в 1,1% ВВП, курс національної валюти може скласти 26 грн / $ 1 на кінець 2020 року і 27 грн / $ 1 середньорічний.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:01
Прогноз ни о чем ! Кабмин утвердил курс на 2020-29,5 за доллар
на 2021 - 30,50
на 2022 - 31,5
Это чей то вброс написали б уже 20 за бакс
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