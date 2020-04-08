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Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Bank of America прогнозує падіння української економіки на 5,6% ВВП в 2020 році, тоді як в кінці березня він оцінював його в 1,1% ВВП, курс національної валюти може скласти 26 грн / $ 1 на кінець 2020 року і 27 грн / $ 1 середньорічний.
Дивися повний текст Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року
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R2
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:01
Прогноз ни о чем ! Кабмин утвердил курс на 2020-29,5 за доллар
на 2021 - 30,50
на 2022 - 31,5
Это чей то вброс написали б уже 20 за бакс
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macho070707
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:46
macho070707 написав:
Прогноз ни о чем ! Кабмин утвердил курс на 2020-29,5 за доллар
на 2021 - 30,50
на 2022 - 31,5
Это чей то вброс написали б уже 20 за бакс
Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Нед 12 кві, 2020 14:08
это они нас,типа,подбадривают?
оптимисты.
это мы даже к пику эпидемии не подошли.
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Tabak
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:10
І головне, що у секвестрі бюджету Україна ВЖЕ заклала більший дефіцит, ніж прогнозують американці. А це не останній секвестр. Отже цей прогноз до одного місця.
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opvukraine
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Додано: Нед 12 кві, 2020 16:10
Слишком оптимистичный прогноз, поэтому с трудом верится, что он сбудется.
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aleksandr-musienko
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Додано: Нед 12 кві, 2020 17:22
Вполне возможно , если карантин продлиться ещё месяц , то тогда точно придётся сдавать валюту и покупать покушать ))))
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kanevf5
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:15
Я теж можу прогнози нічим непідкріплені робити. Закінчиться карантин надішлю своє резюме в bank of America. А якщо серйозно то 35-40грн за доллар і ріст цін на 30-40%
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yaroslav1839
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:46
Гадання на "кавовій гущі"!
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olkolisij
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Додано: Пон 13 кві, 2020 00:09
Ну хоть не банк Мозамбика )
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yalta1965
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