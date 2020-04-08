Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року

Сегодня видел дедушку, который пытался продать прохожим свой кнопочный сотовый телефон за 50 гривен, на покушать. А что люди на покушать будут продавать через месяц- это уже вопрос отдельный...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:40
Сегодня видел дедушку, который пытался продать прохожим свой кнопочный сотовый телефон за 50 гривен, на покушать. А что люди на покушать будут продавать через месяц- это уже вопрос отдельный...
Додано: Пон 13 кві, 2020 07:23
Прогноз на 21.08.2020
Доллар 22.5
Евро 24
Когда будете вспоминать не икайте )))
Додано: Пон 13 кві, 2020 08:33
Гастробайтеры из Европы тратят заработанное, плюс люди сливают накопления плюс бизнес на тормозах. И курс идёт в низ! Например во всех "разветых"странах бенз просел в США голон примерно 4л стоят 1$ в соседней Польше 0,50€. И только в алергархической Украине.0.9$))
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