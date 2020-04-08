RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bank of America дав прогноз
курсу гривні до кінця року

Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:40

  kanevf5 написав:Вполне возможно , если карантин продлиться ещё месяц , то тогда точно придётся сдавать валюту и покупать покушать ))))

Сегодня видел дедушку, который пытался продать прохожим свой кнопочный сотовый телефон за 50 гривен, на покушать. А что люди на покушать будут продавать через месяц- это уже вопрос отдельный...
Forum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 326
З нами з: 30.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 07:23

Прогноз на 21.08.2020
Доллар 22.5
Евро 24
Когда будете вспоминать не икайте )))
compressors_in
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 08:33

Гастробайтеры из Европы тратят заработанное, плюс люди сливают накопления плюс бизнес на тормозах. И курс идёт в низ! Например во всех "разветых"странах бенз просел в США голон примерно 4л стоят 1$ в соседней Польше 0,50€. И только в алергархической Украине.0.9$))
ds-vadim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 25.02.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:08

Не стоит так бензин ни в Штатах, ни в Польше..
ol_veresen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:24

yaroslav1839

Очень похоже на правду!!!
Галина441
 
Повідомлень: 156
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:45

Это фейк, гугл не находит никаких заявлений по прогнозу круса гривны от "Bank of America" за последнюю неделю, инет подобных новостей на сайте fixygen, который указан как источник.
Есть предположение, что такими утками нас пытаются убедить продавать, а не покупать доллары. Что ж, удачи им)
malkaum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:58

ds-vadim
тырц
o_boiko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 05.09.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді пропонують до кінця року зменшити податки для...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 14:28
5 356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 кві, 2020 16:03
SMOKE
Без МВФ Україна повторить кризу 2009 року - Нацбанк 1, 2
R2 » Чет 09 кві, 2020 22:28
10 656
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 21:50
warlamp
З початку року вкладники неплатоспроможних банків...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 20:13
2 130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 20:16
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84395)
13.04.2020 11:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.