Bank of America дав прогноз курсу гривні до кінця року

Сегодня видел дедушку, который пытался продать прохожим свой кнопочный сотовый телефон за 50 гривен, на покушать. А что люди на покушать будут продавать через месяц- это уже вопрос отдельный...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:40
Сегодня видел дедушку, который пытался продать прохожим свой кнопочный сотовый телефон за 50 гривен, на покушать. А что люди на покушать будут продавать через месяц- это уже вопрос отдельный...
Додано: Пон 13 кві, 2020 07:23
Прогноз на 21.08.2020
Доллар 22.5
Евро 24
Когда будете вспоминать не икайте )))
Додано: Пон 13 кві, 2020 08:33
Гастробайтеры из Европы тратят заработанное, плюс люди сливают накопления плюс бизнес на тормозах. И курс идёт в низ! Например во всех "разветых"странах бенз просел в США голон примерно 4л стоят 1$ в соседней Польше 0,50€. И только в алергархической Украине.0.9$))
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:45
Это фейк, гугл не находит никаких заявлений по прогнозу круса гривны от "Bank of America" за последнюю неделю, инет подобных новостей на сайте fixygen, который указан как источник.
Есть предположение, что такими утками нас пытаются убедить продавать, а не покупать доллары. Что ж, удачи им)
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:58
ds-vadim
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