Як працюватимуть банки на Великдень (графік)

Додано: Нед 12 кві, 2020 13:40

Добрый день! Такая вот патовая ситуация с кредитом и праздниками на Пасху. По кредиту в банке мне нужно платить, до 20ого числа каждый месяц. Как раз в этом году Пасха попала на 19 числа, при этом согласно закона 20е число тоже считается выходным. Единственный день, когда я могу оплатить — это пятница 17ого. Как раз 17ого у меня зарплата будут вечером — это значит, что они попадут на счет по кредиту лишь 21ого числа, а это уже просрочка. Скажите, согласно рекомендациям НБУ, которые прописаны вот, говорится что — «Національний банк закликає банки до проведення активних комунікацій з клієнтами для інформування про план дій та роз’яснення поточної ситуації. Особливо це стосується безперебійної роботи банківської системи та надання фінансових послуг всім категоріям клієнтів.». Будет ли мой банк насчитывать мне проценты повышенные и штраф, если деньги попадут на кредит не до 20ого числа?