Національний банк України також оприлюднив графік вихідних.
Дивися повний текст Як працюватимуть банки на Великдень (графік).
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:39
Як працюватимуть банки на Великдень (графік)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватимуть банки на Великдень (графік).
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:40
Добрый день! Такая вот патовая ситуация с кредитом и праздниками на Пасху. По кредиту в банке мне нужно платить, до 20ого числа каждый месяц. Как раз в этом году Пасха попала на 19 числа, при этом согласно закона 20е число тоже считается выходным. Единственный день, когда я могу оплатить — это пятница 17ого. Как раз 17ого у меня зарплата будут вечером — это значит, что они попадут на счет по кредиту лишь 21ого числа, а это уже просрочка. Скажите, согласно рекомендациям НБУ, которые прописаны вот
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:14
KULANDALE
насколько понимаю все проценты будут в большинстве банков,
а вот штрафов за просрочку быть как бы не должно
З.Ы.
нужно требовать у работадателя деньги в пятницу с у тра. И скорей в банк всё гасить!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:23
Re: Як працюватимуть банки на Великдень (графік)
В банк не получится - нужно будет просто перевести деньги на оплату кредита в онлайне и эту операцию нужно провести до 16.00 пятницы.
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