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Маска задешево або рівень Covid
19 на вашій вулиці: як...

Маска задешево або рівень Covid 19 на вашій вулиці: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:48

Маска задешево або рівень Covid 19 на вашій вулиці: як...

Пропонуємо до обговорення:
Кмітливості шахраїв потрібно віддати належне.

Дивися повний текст Маска задешево або рівень Covid 19 на вашій вулиці: як шахраї заробляють на коронавірусі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:48

На фоне Коронавируса появилдись и мошенники и хапуги - все они падонки в равной степени. Так вот мошенники вроде как продают маски по 5-10 штук со стоимостью, которая была до повышения спроса на них и просят деньги оплатить на карту на перед. Как правило за 10 масок просят 250-300 гривен - это хорошая цена. Как только покупатель отправляет деньги, мошенник пропадают.
Также есть хапуги, которые продают реальные маски по 200-500 грн - это тоже мошенники, которые продают маски по стоимости, которая в 10 раз дороше ее сеьестоимости.
Еще есть подпольные швеи, которые шьют маски, которые не соответствуют требованиям и продают их по цене, как Хапуги
KULANDALE
 
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