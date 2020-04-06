Маска задешево або рівень Covid 19 на вашій вулиці: як...

Додано: Нед 12 кві, 2020 20:18

Народный метод. Как известно, хлор убивает короновирус. Поэтому после прогулок, особенно без маски, налить на дно пятилитровой кастрюли 2 столовые ложки "Белизны" накрыться полотенцем и подышать несколько минут. Вирус на слизистых гарантированно погибнет. Только без фанатизма, можно пожечь хлором слизистые оболочки.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.