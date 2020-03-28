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Більшість купюр в 500 євро як
і раніше перебувають в обігу

Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:52

Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу

Пропонуємо до обговорення:
Більшість банкнот в 500 євро знаходяться в обороті через майже рік після припинення їх видачі.

Дивися повний текст Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 13:52

Не правда, 500 Евро в Европе уже не является средством платежа, некоторые компании на свой страх и риск их принимают, а потом сдают в банк или обменивают, но они уже больше года не являются средством платежа. В то же время банки обязаны их принимать/обменивать у населения с идентификацией лица сдавшего в банк.
civ
 
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