Більшість банкнот в 500 євро знаходяться в обороті через майже рік після припинення їх видачі.
Дивися повний текст Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 13:52
Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу.
Додано: Нед 12 кві, 2020 13:52
Не правда, 500 Евро в Европе уже не является средством платежа, некоторые компании на свой страх и риск их принимают, а потом сдают в банк или обменивают, но они уже больше года не являются средством платежа. В то же время банки обязаны их принимать/обменивать у населения с идентификацией лица сдавшего в банк.
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