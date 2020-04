Більшість купюр в 500 євро як і раніше перебувають в обігу

Додано: Нед 12 кві, 2020 23:56

Не надо писать глупостей, только потому,что в каком-то магазине Вы увидели объявление, что они не принимают купюры 200 и 500 евро.Сайт Бундесбанка (), как и мой личный опыт говорит об обратном.After the issuance stop, the €500 banknote will remain legal tender and can therefore continue to be used as a means of payment and store of value. Commercial parties (such as banks, cash-in-transit companies, bureaux de change etc.) are allowed to recirculate €500 banknotes. The €500 banknote, like all other denominations of euro banknotes, will always retain its value and can be exchanged at the national central banks of the Eurosystem for an unlimited period of time.